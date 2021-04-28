مصر تعلن وصول إصابات كورونا إلى 5 أضعاف ما كانت عليه عام 2020

أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد أن معدل الإصابات الأسبوعية المسجلة خلال الأسبوع الوبائي الحالي، ارتفع 5 أضعاف عما كان عليه في نفس الأسبوع الوبائي من العام الماضي.

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وأشارت وزيرة الصحة إلى أن معدل الإصابات الأسبوعية، التي سجلت خلال الأسبوع الوبائي الحالي ارتفع إلى 5845 حالة أسبوعية، مقارنة بـ1248حالة في نفس هذا الأسبوع الوبائي من العام الماضي، أي بزيادة 5 أضعاف تقريبا.

وأوضحت أن محافظات القاهرة، والجيزة، والمنيا، والفيوم، وسوهاج هي الأعلى في ما يتعلق بأعداد الإصابات.

المصدر: وسائل إعلام مصرية