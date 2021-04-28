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تونس تتخذ إجراءات جديدة لمكافحة فيروس كورونا

أخبار العالم العربي

تونس تتخذ إجراءات جديدة لمكافحة فيروس كورونا
Reuters
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قالت الحكومة التونسية إنها ستفرض حجرا صحيا إجباريا لمدة أسبوع على كل الوافدين اعتبارا من الثالث من مايو، وستواصل تعليق الدراسة حتى 16 مايو لإبطاء التفشي السريع لفيروس كورونا.

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وارتفع إجمالي الوفيات في تونس إلى أكثر من عشرة آلاف شخص وسط تحذير مسؤولين من انهيار المنظومة الصحية في البلاد.

وقررت اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا، اليوم الأربعاء، مواصلة تطبيق الإجراءات الوقائية المعتمدة سابقا وإقرار جديدة تتضمن الحجر الصحي الإجباري للوافدين من الخارج لمدة سبعة أيام مع إجراء تحليل"pcr".

وإعداد قانون طوارئ للصحة، ومواصلة تعليق الدروس باستثناء الأقسام المعنية بالامتحانات الوطنية، ودعوة الولاة لتطبيق الإجراءات الصحية الوقائية، بالإضافة إلى منع استعمال الفضاءات الداخلية للمقاهي والاقتصار على الفضاءات الخارجية.

 المصدر: "رويترز"+ "نسمة"

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