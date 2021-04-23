تونس تسجّل أعلى حصيلة وفيات بكورونا في يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 107 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الجملي للوفيات جراء الفيروس إلى 10170 حالة.

كما أعلنت الوزارة تسجيل 2205 إصابات جديدة بالفيروس، مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 296343.

وبلغ عدد الاشخاص الذين يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات المعتمدة 2654 مصابا، إضافة إلى إقامة 485 مصابا حاليا بأقسام العناية المركزة.

وهذه هي الحصيلة الأكبر التي يتم تسجيلها لوفيات كورونا خلال 24 ساعة في تونس، منذ تسجيل الحصيلة الأعلى خلال الموجة الثانية التي أحصت 103 إصابات.



وبلغ عدد الملقحين ضد فيروس كورونا بتونس منذ انطلاق حملة التطعيم في الـ13 من مارس الماضي، أكثر من 279 ألف شخص.

المصدر: mosaiquefm