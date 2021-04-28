عراقيون عالقون في الهند: أموالنا نفدت والمستشفيات لا تستقبلنا (فيديو)

تعاني مجموعة من العراقيين التي ذهبت للعلاج في الهند، من عدم القدرة على العودة إلى العراق بسبب تعليق الرحلات الجوية بين البلدين وتفاقم الأوضاع الصحية هناك.

ومنذ أيام يظهر العراقيون العالقون هناك بمقاطع فيديو مصورة يناشدون فيها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لتخصيص طائرات تعيدهم إلى بغداد، لكن يبدو وبحسب ما يقولون إن "لا أحد استجاب لهم".

وبحسب مقطع الفيديو الذي يظهر مجموعة من العراقيين، فإنهم عالقون في الهند منذ شهرين، والمستشفيات الهندية لم تعد تستقبلهم، ولم يعد بقدرتها البقاء في الهند بسبب تفاقم الأوضاع الصحية هناك.

وأعلنت الخطوط الجوية العراقية، أمس الثلاثاء، تعليق الرحلات الجوية من وإلى الهند بسبب فيروس "كورونا الهندي".

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وانتشرت معلومات في العراق عن تسجيل أول إصابة في العراق بفيروس كورونا "الهندي".

وسجلت الهند، أمس الثلاثاء، أكثر من 360 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، جراء موجة مروعة من الإصابات والوفيات بسبب هذه الجائحة التي تشهدها البلاد في الفترة الأخيرة.

المصدر: RT