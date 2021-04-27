العراق يعلق الرحلات الجوية من وإلى الهند بسبب كورونا

أعلنت الخطوط الجوية العراقية، اليوم الثلاثاء، تعليق الرحلات الجوية من وإلى الهند بسبب فيروس "كورونا الهندي".

وبحسب بيان للشركة، فإن تعليق الرحلات بدأ من اليوم الثلاثاء وحتى إشعار آخر.

وأضافت، أن "قرار إلغاء الرحلات جاء بناء على التعليمات التي أصدرها مجلس الوزراء -سلطة الطيران المدني العراقي".

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وأشارت إلى أن "التعليمات نصت على تعليق جميع الرحلات المباشرة من وإلى الهند بسبب خطورة الموقف الوبائي، وللحد من انتقال عدوى الفيروس إلى العراق".

وانتشرت معلومات في العراق عن تسجيل أول إصابة في العراق بفيروس كورونا "الهندي".

وسجلت الهند، اليوم الثلاثاء، أكثر من 320 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، جراء موجة مروعة من الإصابات والوفيات بسبب هذه الجائحة التي تشهدها البلاد في الفترة الأخيرة.

المصدر: RT