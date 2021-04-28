"بأجواء إيجابية".. اجتماع بين زعيم يميني إسرائيلي ورئيس حزب إسلامي

في أول لقاء من نوعه، اجتمع رئيس حزب "يمينا" الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم الأربعاء مع رئيس حزب "القائمة العربية الموحدة" منصور عباس.

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وجاء في بيان مشترك للحزبين أن الاجتماع عقد في مكتب بينيت في الكنيست، "وتناول مواقف الموحدة ويمينا تجاه الأحداث السياسية الراهنة، وعقد الاجتماع بأجواء إيجابية".

ووفق قناة "كان"، فإن بينيت وعباس بحثا المواقف في الوضع الراهن، وناقشا الشروط التي ستمكن من التعاون بين الطرفين في إطار حكومة تغيير.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الاتصالات لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، في الوقت الذي تبقى فيه أقل من أسبوع من مهلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتشكيل حكومة.

وأفاد موقع "والا" الإسرائيلي بأن كتلة "الصهيونية الدينية" المتشددة تنوي نشر حملة ضد محاولات بينيت تشكيل حكومة بالتعاون مع رئيس "يش عتيد" يائير لابيد أو بدعم أو امتناع جزء من الأحزاب العربية، والرسالة الرئيسية التي ستوجهها "بينيت ، حكومة بدعم عباس هي حكومة مع حماس".

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وكانت انتخابات 23 مارس قد أعطت حزب "القائمة الموحدة" الإسلامي المحافظ نفوذا بناء على قدرته على الاختيار بين الكتلتين السياسيتين الرئيسيتين هما الكتلة التي تدعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وما يسمى بـ"كتلة التغيير"، التي توحدت على أساس معارضته فقط.

وفي تحول دراماتيكي في الأوضاع الراهنة للسياسة العربية الإسرائيلية، أصبحت "القائمة الموحدة" أكبر حزب عربي في البلاد مع أربعة مقاعد، بينما يتشارك أعضاء الحليف السابق "القائمة المشتركة" على ستة مقاعد بين ثلاثة أحزاب.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية