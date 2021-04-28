برلمان سوريا يدعو البرلمانات "الشقيقة والصديقة" لمواكبة انتخابات الرئاسة

وافق مجلس الشعب السوري (البرلمان) على دعوة عدد من البرلمانات "الشقيقة والصديقة" لمواكبة انتخابات الرئاسة في البلاد المقرر الاقتراع فيها يوم 26 من الشهر القادم.

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وذكرت الصفحة الرسمية للمجلس أنه "وافق بالأكثرية على دعوة بعض برلمانات الدول الشقيقة والصديقة" لمواكبة عملية انتخاب رئيس الجمهورية والاطلاع على مجريات سيرها.

وأوضحت الصفحة أن البرلمانات التي ستتم دعوتها "هي من دول الجزائر وسلطنة عمان وموريتانيا وروسيا وإيران وأرمينيا والصين وفنزويلا وكوبا وبيلاروس وجنوب إفريقيا والإكوادور ونيكاراغوا وبوليفيا".

وكان رئيس المجلس حموده صباغ أعلن اليوم أن المجلس تبلغ من المحكمة الدستورية العليا 8 طلبات ترشح جديدة لهذا اليوم، وهو آخر مهلة للتقدم، ليرتفع عدد الطلبات المقدمة إلى 49 طلبا.

ولا يعد المتقدم بالطلب مرشحا قبل الحصول على تأييد 35 عضوا في مجلس الشعب.

المصدر: RT