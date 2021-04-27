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قبل يوم من غلق الباب..  ثاني أعلى حصيلة يومية في أعداد طالبي الترشح للانتخابات في سوريا

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قبل يوم من غلق الباب..  ثاني أعلى حصيلة يومية في أعداد طالبي الترشح للانتخابات في سوريا
تصويت النواب لمرشحيهم (مجلس الشعب السوري)
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ارتفع عدد طلبات الترشح إلى الانتخابات الرئاسية السورية إلى 41 بعد الإعلان عن تقدم 12 طلبا اليوم، وهي أعلى حصيلة للمتقدمين منذ فتح باب الترشح.  

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مصدر لـRT: هؤلاء سيخوضون الانتخابات في سوريا
مصدر لـRT: هؤلاء سيخوضون الانتخابات في سوريا

وأعلن رئيس مجلس الشعب السوري (البرلمان) حموده صباغ أن المجلس تبلغ من المحكمة الدستورية العليا 12 طلبا جديدا بينها طلبات تقدمت بها 3 سيدات، ليرتفع عدد النساء اللواتي تقدمن للمنصب إلى 7.

ومن المقرر أن تنتهي يوم غد المهلة الدستورية للتقدم بطلبات الترشح إلى الانتخابات التي ستجري يوم 26 من الشهر القادم.

يذكر أن كل متقدم للترشح بحاجة إلى تأييد خطي من 35 عضوا من أعضاء مجلس الشعب، كي يصبح مرشحا. علما أن أعضاء مجلس الشعب بدؤوا منذ 20 الشهر الجاري بمنح أصواتهم للمتقدمين.

وكان المجلس سجل يوم أمس 8 طلبات ترشح جديدة، وكانت تلك الحصيلة هي الأعلى، قبل الإعلان اليوم عن تقديم 12 طلبا.

 

المصدر: RT

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