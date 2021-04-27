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جنرال أمريكي: انسحابنا من العراق وراء ولادة "داعش"

أخبار العالم العربي

جنرال أمريكي: انسحابنا من العراق وراء ولادة
Reuters
الجنرال جوزيف فوتيل
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قال قائد القيادة المركزية الأمريكية السابق في الشرق الأوسط الجنرال جوزيف فوتيل، إن انسحاب الولايات المتحدة من العراق ساهم في ولادة تنظيم "داعش" ومهّد لانطلاق أعماله الوحشية.

كما ألقى فوتيل باللوم في الجزء الأكبر على رئيس وزراء العراق السابق نوري المالكي الذي "تسببت إدارته في تسييس الجيش العراقي، مما أدى إلى عدم تكافؤ القتال مع داعش وسقوط الموصل في 2014".

وقال: "الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة جو بايدن تحافظ على المستوى الحالي من الدعم الذي أعتقد أنه جيد. لكن علينا أن نرى الاتجاه الذي يسلكونه ومعالجة مشاكل مثل داعش وسوريا ليست مجرد مشاكل عسكرية، إذ يجب معالجتها من خلال الجهود الدبلوماسية والحل السياسي، فهذه هي الطريقة الوحيدة التي سيكون لديك بها حل نهائي".

المصدر: "الشرق الأوسط"

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