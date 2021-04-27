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بالفيديو.. نفوق أعداد كبيرة من الأسماك في بحيرة شرقي لبنان

أخبار العالم العربي

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أفاد مراسل RT بنفوق أعداد كبيرة من الأسماك في بحيرة القرعون شرقي لبنان جراء تلوث المياه.

وكان مدير عام ​مصلحة الليطاني​ ​سامي علوية​، قد قال قبل أيام إن مشكلة الأسماك النافقة في محيط بحيرة ​القرعون​ "ليست جديدة بل من عمر تلوث ​بحيرة القرعون​ وإهمال ​الصرف الصحي​ الذي أغرق البحيرة بـ60 مليون متر مكعب من ​مياه الصرف الصحي".

وكشف أنه بالتعاون مع المعنيين وأطباء بيطريين تبين أن سبب نفوق الأسماك هو تعرضها لنزيف داخلي ناتج عن ​فيروس​ أو تسمم ب​المبيدات الزراعية​، والأرجح أن سبب نفوقها هو تلوث القرعون.

المصدر: RT + "النشرة"

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