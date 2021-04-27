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لبنان.. وزير الداخلية يطلع رئيس الجمهورية على قضية تهريب المخدرات إلى السعودية

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لبنان.. وزير الداخلية يطلع رئيس الجمهورية على قضية تهريب المخدرات إلى السعودية
Reuters
الرئيس اللبناني ميشال عون
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أطلع وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية محمد فهمي، رئيس الجمهورية ميشال عون على نتائج التحقيقات الجارية في قضية تهريب المخدرات إلى السعودية.

واطلع عون من فهمي خلال اتصال هاتفي على نتائج التحقيقات الجارية ومسار الإجراءات التي اتخذت في الاجتماع الموسع الذي عقد امس في قصر بعبدا وما توافر من معطيات لدى الأجهزة الأمنية.

وأبلغ فهمي عون باتصال أجراه مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، مؤكدا "إدانة لبنان لعملية التهريب وكل ما يمس امن المملكة واستقرارها وسلامة شعبها"، واطلعه على الإجراءات التي اتخذها لبنان في هذا الصدد.

وأعلنت السعودية منع دخول منتجات الخضار والفواكه اللبنانية بعد ضبط ملايين حبوب المخدرات في شحنة رمان كانت في طريقها لمدينة الدمام.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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