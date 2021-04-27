طائرة مساعدات إماراتية ثالثة إلى سوريا

أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أنها سيرت طائرة مساعدات ثالثة إلى دمشق تحوي كميات كبيرة من اللقاحات والأدوية والمواد الطبية للحد من تداعيات انتشار كوفيد-19.

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وقالت الهيئة إن تلك المساعدات تأتي "ضمن الاستجابة العالمية لدولة الإمارات للتصدي لجائحة كورونا على الساحة السورية".

وكانت الإمارات أرسلت شحنة مماثلة في الثامن من الشهر الجاري، ثم شحنة ثانية في العشرين منه.

وتزايدت حدة الإصابات بكورونا مؤخرا في سوريا، وبلغت نسبة إشغال الأقسام المخصصة لمرضى الفيروس مئة في المئة، وبلغ إجمالي الوفيات 1548 وفاة من أصل 22265 إصابة تم تسجيلها حتى مساء يوم أمس الاثنين.

المصدر: RT