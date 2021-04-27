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مصر.. سائق قطار يمنع كارثة على خط السكك الحديدية (صور)

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مصر.. سائق قطار يمنع كارثة على خط السكك الحديدية (صور)
Reuters
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تمكن سائق قطار ركاب النوم 86 القادم من القاهرة في طريقه إلى محطة أسوان من إنقاذ المسافرين من كارثة كبيرة.

مصر.. سائق قطار يمنع كارثة على خط السكك الحديدية (صور)
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وقام سائق القطار بالتوقف في  منطقة زراعية بعدما شاهد مرور جرار زراعي يجر خلفه مقطورة قصب سكر واقتحم الحاجز الأسمنتي لسور السكة الحديد، ليضطر السائق للتوقف ومنع الكارثة.

مصر.. سائق قطار يمنع كارثة على خط السكك الحديدية (صور)

وبدأت الواقعة بتلقي رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الجنوبية للسكة الحديدية مجدي عبد المنصف، إخطارا من محمد ركابي مفتش قسم حركة أسوان، يفيد بأنه أثناء مرور قطار النوم 86 "القاهرة – أسوان" بمنطقة الغابة الكبيرة بمركز دراو محافظة أسوان، تفاجأ سائق القطار خالد الليثي، باقتحام جرار زراعي يجر خلفه مقطورة محملة بمحصول قصب السكر، للحاجز الخرساني لسور السكة الحديد وتوقفه على القضبان بعد أن فقد قائد الجرار السيطرة عليه.

واضطر سائق القطار إلى التوقف وإنقاذ حياة ركاب قطار النوم من الاصطدام بجرار القصب الذي اقتحم شريط السكة الحديد دون وجود مزلقان أو منطقة عبور.

المصدر: اليوم السابع

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