مصر.. رأس ماشية وكابل كهرباء كادا يتسببان في كارثة

أعلنت رئاسة مركز ومدينة شربين بالدقهلية في مصر خروج جرار أحد القطارات عن القضبان عقب دهسه رأس ماشية.

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وقالت رئاسة مركز شربين في بيان لها اليوم، إن حركة القطارات عادت بصورة طبيعية على خطوط السكة الحديد بنطاق مركز ومدينة شربين عقب الانتهاء من إصلاحات العطل المفاجئ الذى حدث بقطار البضائع المتجه من السويس لميناء دمياط عقب اصطدامه برأس ماشية أمام قرية الحطبة التابعة للمركز وخروج الجرار عن القضبان .

وبدأت الواقعة بتلقي إشارة بتعطيل أحد قطارات البضاعة محملا بكسر السن والرمال بالسكة الحديد أمام قرية الحطبة بعد تصادم أحد المواشي بالقطار المتجه من محافظة السويس إلى ميناء دمياط .

ومن جهتها أكدت هيئة السكة الحديد أنه تم التعامل مع الجرار الخارج عن القضبان في وقت قياسي وإعادة حركة القطارات في أسرع وقت ممكن حفاظا على صحة وسلامة المسافرين عبر هيئة سكك حديد مصر مؤكدين على أن العمل الآن على خط السكة الحديد يسير بصورة منتظمة دون تأخير في المواعيد أو تبديل الخطوط.

وفي واقعة أخرى، أوقف قائد قطار فاقوس الصالحية بالشرقية القطار اليوم الجمعة بجوار مزلقان "السحارة" بالصالحية الجديدة، بعدما لاحظ اعتراض كابل كهرباء طريق القطار فوق القضبان.

وتم رفع الكابل من فوق القضبان، وإبلاغ الجهات المسؤولة واتخاذ الإجراءات اللازمة، واستئناف القطار لرحلته.

المصدر: صدى البلد