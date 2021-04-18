وسائل إعلام مصرية: رئيس هيئة سكك الحديد يقدم استقالته بعد حادث القطار في طوخ
نقل موقع "الشروق" المصري عن مصادر مطلعة أن أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديد، تقدم باستقالته من منصبه إلى وزير النقل كامل الوزير، وذلك خلال زيارته لموقع حادث القطار في طوخ.
وأضافت مصادر الموقع أن وزير النقل كامل الوزير سيتوجه إلى مجلس الوزراء عقب فحص موقع الحادث لعرض تقرير بالحادث على مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واتخاذ اللازم بشان تعيين رئيس جديد لهيئة السكك الحديد من عدمه.
وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية، أعلنت في وقت سابق من اليوم عن وفاة 11 شخصا وإصابة 98 آخرين في حادث قطار (القاهرة - المنصورة) بمدينة طوخ في محافظة القليوبية.
كما كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بتشكيل لجنة "للوقوف على أسباب" حادث القطار المتجه من القاهرة إلى مدينة المنصورة اليوم الأحد.
المصدر: "الشروق" + RT