واشنطن: لن نزيد أعداد قواتنا في العراق ونتواجد بطلب من بغداد

اتهم السفير الأمريكي لدى العراق، ماثيو تولير، اليوم الثلاثاء، الحرس الثوري الإيراني بدعم "ميليشيات" في العراق لاستهداف مصالح بلاده، فيما أن أكد بلاده لن تزيد عدد قواتها في العراق.

وقال في تصريحات صحفية، إن "تواجدنا في العراق بناء على طلب من الحكومة، والهجمات ضد سفارتنا وقواعدنا استهداف لهيبة الدولة".

وأضاف، أن "الجهات التي تهاجم مصالحنا في العراق تتبع لإيران، والأسلحة المستخدمة في مهاجمتنا صناعة إيرانية".

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وأشار تولير، إلى أن "أجندات الميليشيات في العراق تأتي من الحرس الثوري الإيراني، وسنقف ضد أنشطة إيران الخبيثة حتى تغيّر سلوكها".

وتتعرض السفارة الأمريكية في بغداد وأرتال التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن إلى استهداف مستمر بصواريخ "الكاتيوشا" والعبوات الناسفة، وتتهم فصائل مسلحة مقربة من إيران بتلك العمليات.

المصدر: "العربية" + RT