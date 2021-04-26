رئيس حكومة لبنان: السعودية تعرف أن حظر المنتجات اللبنانية لن يوقف تهريب المخدرات

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب، الاثنين، إن السعودية ودولا أخرى تعرف أن حظر المنتجات اللبنانية لن يوقف تهريب المخدرات وإن التعاون يساعد في وقف تلك الشبكات.

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ولفت دياب إلى أن "الدولة اللبنانية واللبنانيين، لا يقبلون بالطبع أي أذى للأشقاء السعوديين، ونحن حريصون على أفضل العلاقات"، مضيفا: "نحن بالتأكيد مع المملكة في محاربة شبكات التهريب بفروعها اللبنانية والسعودية وخيوطها الممتدة بالعديد من الدول، ومع ملاحقة المتورطين".

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قال خلال اجتماع بحث آخر تطورات القرار السعودي إن التهريب بأي شكل من الأشكال يضر بالبلاد، مشيرا إلى أن حظر السعودية لمنتجات زراعية دليل على ذلك.

وطلب عون، من الأجهزة الأمنية التشدد في مكافحة عمليات التهريب ومن يقف وراءها، مؤكدا حرص بلاده على المحافظة على أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وحماية الأمن والاستقرار فيها.

وكانت السعودية أعلنت الجمعة الماضي أنها حظرت دخول الفواكه والخضار من لبنان أو نقلها عبر أراضيها إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات لإيقاف عمليات تهريب المخدرات إلى السعودية.

المصدر: رويترز