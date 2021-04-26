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الحوثيون يعلنون عن هجوم جديد بمسيرة على موقع سعودي

أخبار العالم العربي

الحوثيون يعلنون عن هجوم جديد بمسيرة على موقع سعودي
Reuters
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في هجوم جديد على أهداف سعودية، أعلنت قوات "جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) في اليمن عن استهداف قاعدة الملك خالد الجوية فجر اليوم الاثنين.

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الحوثيون يعلنون استهداف
الحوثيون يعلنون استهداف "قاعدة الملك خالد" جنوب غربي السعودية بطائرة مسيرة

وكتب المتحدث باسم قوات الحوثيين يحيى سريع عبر "تويتر" أن سلاح الجو المسير التابع للجماعة نفذ "عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرة مسيرة نوع قاصف 2K وكانت الإصابة دقيقة".

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان مماثل للحوثيين عن استهداف قاعدة الملك خالد الجوية الأحد.

ولم يصدر عن التحالف العربي بقيادة السعودية تأكيد لهجوم اليوم.

المصدر: RT

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