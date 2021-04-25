الحوثيون يعلنون استهداف "قاعدة الملك خالد" جنوب غربي السعودية بطائرة مسيرة

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثيون، اليوم الأحد، أنها نفذت هجوما بطائرة مسيرة، استهدف "قاعدة الملك خالد الجوية" في خميس مشيط، جنوب غربي السعودية.

ونقلت وكالة "سبأ" التابعة لجماعة "أنصار الله"، عن المتحدث باسم القوات المسلحة، يحيى سريع، أن طائرة مسيرة، من نوع "قاصف k2" استهدف "قاعدة الملك خالد الجوية".

وأكد المتحدث أن المسيرة أصابت الهدف، مشيرا إلى أن هذا الهجوم "يأتي في إطار الرد على تصعيد التحالف العربي الذي تقوده السعودية، والحصار المتواصل على الشعب اليمني".

وفي وقت سابق أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن الدفاعت الجوية دمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه جنوب المملكة.

المصدر: سبأ + واس