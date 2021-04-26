مصر..51 وفاة و953 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 51 وفاة و953 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان له، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 13049، فيما عدد الإصابات 222523.

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وأضاف أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس وصل إلى 167024، بتسجيل 567 حالة شفاء.

وكان مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية محمد عوض تاج الدين قد أعلن أن إصابات كورونا في مصر تسجل ارتفاعا مستمرا، حيث أصيبت عائلات بأكملها نظرا لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

المصدر: "اليوم السابع" + RT