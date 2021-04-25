مستشار السيسي للصحة: إصابات كورونا ستتصاعد خلال الأيام القادمة

أكد مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية محمد عوض تاج الدين أن إصابات كورونا في مصر تسجل ارتفاعا مستمرا، حيث أصيبت عائلات بأكملها نظرا لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية مساء الأحد، أن الأعداد قد تتزايد خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن الحالات التي تحتاج إلى رعاية مركزة تمثل عبئا ثقيلا على المستشفيات والمنظومة الطبية بالكامل، مطالبا الجميع بالتقدم للحصول على التطعيم لتحقيق أكبر قدر من الأمان للمجتمع المصري.

وأشار إلى أن تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي للقاح فيروس كورونا، هو رسالة لكل المواطنين بأمان وفاعلية اللقاح.

وشدد على أن السيسي شخصيا يبذل جهودا كبيرة لتوفير اللقاحات الآمنة للشعب المصري، لافتا إلى اتصال الرئيس بنظيره الروسي فلاديمير بوتين لطلب التعاون في تصنيع اللقاحات في مصر.



ناصر حاتم ـ القاهرة