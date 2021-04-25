الطيبي: المسجد الأقصى لا يقبل القسمة على اثنين

أكد النائب أحمد الطيبي من باب العامود في المسجد الأقصى، أن القدس والمسجد الأقصى بأكمله وبجميع أوقاته مكان صلاة للمسلمين، وأنه "لا يقبل القسمة على اثنين".

وقال: "ما نشهده في الأيام الأخيرة تطور غير مسبوق وخطير من قبل المستوطنين والاعتداء على المواطنين العرب الأصليين سواء في القدس أو يافا وكل هذه الافعال تتحمل مسؤوليتها حكومة نتنياهو".

وأضاف: "سموترتش وبن جفير وجميع الاعتداءات التي تجري ضد المقدسيين أو أهالينا في يافا من قبل المستوطنين تكون بحماية ودعم الشرطة الإسرائيلية".

وطالب الطيبي بـ"إزالة جميع الحواجز من باب العامود لإتاحة المجال أمام المصلين والمقدسيين باستعمال باب العامود بدون أي استفزاز من الشرطة والمستوطنين".

وأضاف: "المسجد الأقصى لا يقبل القسمة على اثنين ويجب وقف اقتحامات المستوطنين على الفور".

ودعا الطيبي بالتواجد المكثف في المسجد الأقصى والقدس نصرة للمسجد والقدس الشريف.

المصدر: RT