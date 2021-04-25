مصر.. وفاة "عشماوي" بعد تنفيذه 1070 حكم إعدام

توفي اليوم الأحد، في مصر مساعد أول شرطة جمال عبدالسميع الشهير بـ"عشماوي"، أشهر منفذي أحكام الإعدام في البلاد، إثر تعرضه لنوبة قلبية.

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وتوفي عشماوي بعد عشرين عاما قضاها في تنفيذ القصاص شنقا من الجناة.

ومن أشهر أحكام الإعدام التي قام بها عشماوي، تنفيذ حكم الإعدام شنقا في الأخوين فرحات اللذين قاما بتفجير حافلة سياحية أمام المتحف المصري بميدان التحرير، فضلا عن المئات من أحكام الإعدام الأخرى.

والجدير بالذكر أن حسين قرني الشهير بعشماوي قد نفذ 1070 حكم إعدام بمصلحة السجون.

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT