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السفير السعودي لدى بيروت يعلن عن كمية المخدرات المضبوطة من لبنان في 6 سنوات

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السفير السعودي لدى بيروت يعلن عن كمية المخدرات المضبوطة من لبنان في 6 سنوات
لبنان 24
وليد البخاري، السفير السعودي في لبنان
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قال السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري إن ما تم ضبطه بالسعودية من المواد المخدرة القادمة من لبنان، بلغ أكثر من 600 مليون حبة مخدرة، ومئات الكيلوغرامات من الحشيش في 6 سنوات.

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ولفت البخاري في تصريح لقناة "العربية" السعودية إلى أن "الكميات التي يتم إحباط تهريبها كافية لإغراق الوطن العربي بأكمله بالمخدرات والمؤثرات العقلية وليس السعودية وحدها".
وكانت وسائل إعلام لبنانية، تحدثت عن أن البخاري غادر بيروت متوجها إلى السعودية قبل يومين من دون اتضاح سبب المغادرة وما إذا كانت متصلة بالقرار السعودي الأخير أو أنه استدعي للتشاور.

إلا أن البخاري أوضح في حديث تلفزيوني، أنه "غادر لبنان في إجازة اعتيادية"، مشيرا إلى أنه "أبلغ وزارة الخارجية اللبنانية بهذا الخصوص".

وكانت السعودية أعلنت الجمعة الماضي أنها حظرت دخول الفواكه والخضار من لبنان أو نقلها عبر أراضيها إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات لإيقاف عمليات تهريب المخدرات إلى السعودية.

المصدر: وكالات

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