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الإمارات تؤيد قرار السعودية حظر دخول المنتجات الزراعية اللبنانية

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الإمارات تؤيد قرار السعودية حظر دخول المنتجات الزراعية اللبنانية
Reuters
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أعربت دولة الإمارات عن تأييدها لقرار المملكة العربية السعودية، حظر المنتجات الزراعية القادمة من الجمهورية اللبنانية، بعد أن ثبت استخدامها لتهريب المخدرات إلى أراضي المملكة.

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وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي دعم السعودية فيما تتخذه من إجراءات لحماية المجتمع من آفة المخدرات، وتأييدها في كافة الخطوات التي تتخذها في إطار جهودها الدؤوبة لمكافحة هذه الجريمة المنظمة، وحقها في حفظ وسلامة المجتمع.

ودعت الوزارة إلى "تطوير التقنيات المناسبة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المناسبة للحد من تهريب هذه الآفة الخطيرة، التي تهدد سلامة المجتمعات، وتضر بمصالحها".

وكانت السعودية أعلنت الجمعة الماضي، أنها حظرت دخول الفواكه والخضر من لبنان أو نقلها عبر أراضيها إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات لإيقاف عمليات تهريب المخدرات.

المصدر: "وام"

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