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"سانا": قصف قرى شمالي غربي الحسكة من قبل مجموعات مدعومة من القوات التركية

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إحدى القرى في ناحية تل تمر بمحافظة الحسكة السورية
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قصفت المجموعات المرتبطة بالقوات التركية عددا من القرى في ناحية تل تمر نحو 40 كم شمال غرب مدينة الحسكة السورية، حسبما أوردت وكالة "سانا" الرسمية، اليوم الأحد.

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وأوضحت الوكالة نقلا عن مصادر لها أن عشرات القذائف الصاروخية والمدفعية أطلقتها تلك المجموعات "سقطت على منازل الأهالي ومزارعهم في قرى الكوزلية والأربعين والعبوش ودردارة وتل طويل وأم الكيف وأم الخير وتل اللبن بريف ناحية تل تمر الشمالي والغربي".

وبينت المصادر أن "الاعتداء بالقذائف الذي استمر منذ مساء أمس ترافق ليلا مع إطلاق قوات الاحتلال التركي من إحدى نقاط احتلالها في المنطقة قنابل ضوئية وعددا من الطائرات المسيرة".

ولفتت المصادر إلى وقوع خسائر مادية في منازل الأهالي ومزارعهم.

وذكرت "سانا" أن المناطق المجاورة للمناطق التي تنتشر فيها قوات الجيش التركي والفصائل السورية الموالية لها تشهد "اعتداءات شبه يومية بقذائف المدفعية الثقيلة والصاروخية ما يؤدي إلى استشهاد وجرح مدنيين ووقوع أضرار مادية في منازلهم وحقولهم الزراعية والممتلكات العامة".

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المصدر: "سانا"

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