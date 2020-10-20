قتلى وجرحى في قصف جوي تركي استهدف عدة مناطق في الحسكة شمال شرق سوريا

ذكرت وكالات ووسائل إعلام سورية أن عددا من المدنيين قتلوا وجرحوا جراء صواريخ أطلقتها طائرات تركية مسيرة استهدفت منطقة في محيط مدينة المالكية في ريف الحسكة.

ونقلت وكالة سانا عن مصادر أهلية أن الطيران التركي استهدف المنطقة الواقعة بين مزرعة مسلم ودير دجلة في محيط مدينة المالكية في ريف الحسكة الشمالي الشرقي.

بينما ذكرت وكالة أنباء "هاوار" المقربة من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أن طائرة استطلاع تركية قصفت ريف ديريك وأكدت سقوط ضحايا.

وذكرت صفحات إخبارية من المنطقة أن الطيران التركي المسير استهدف عددا من النقاط التابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) قرب تلك القريتين، وأكدت أيضا سقوط ضحايا، وذكرت بعض الصفحات أن الطيران استهدف سيارة مدنية بالقرب من مدينة المالكية.

وفي وقت سابق ذكرت وكالة "سانا" أن مسلحا قُتل وأصيب آخرون من (قسد) في عمليتين منفصلتين بريف الحسكة الجنوبي

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن أحد مسحي "قسد" قتل "برصاص مجهولين في سوق الماشية في بلدة مركدة بريف الحسكة الجنوبي، وذلك بالتزامن مع انفجار عبوة ناسفة بسيارة تابعة للميليشيا أثناء مرورها قرب قرية الدشيشة الشرقية في المنطقة ذاتها ما أدى إلى وقوع إصابات بين المسلحين الذين يستقلونها".

المصدر: وسائل إعلام سورية