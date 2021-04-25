بن سلمان يتصل برئيس المجلس الانتقالي في تشاد

أجرى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا الأحد، برئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد الجنرال محمد إدريس ديبي، أعرب خلاله عن تعازيه له وللشعب التشادي بوفاة والده.

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كما أعرب ولي العهد خلال الاتصال، عن التمنيات لدولة تشاد بالسلام والاستقرار، والتوفيق للمجلس الانتقالي للعمل بما يحقق تطلعات الشعب التشادي.

من جهته أعرب رئيس المجلس الانتقالي التشادي الجنرال محمد ديبي عن شكره لولي العهد على مشاعره النبيلة.

وكان المجلس العسكري في تشاد أعلن عن "ميثاق انتقالي"، وبدأ مشاورات لتشكيل حكومة انتقالية ومجلس وطني عقب مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي، على أن تنتهي الفترة الانتقالية بعد 18 شهرا بانتخابات رئاسية، إلا أن هذه الخطوات ما تزال مرفوضة من المعارضة.

المصدر: موقع وزارة الخارجية السعودية