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اليمن.. مقتل مدير القضاء العسكري بالحكومة الشرعية في معارك مأرب

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اليمن.. مقتل مدير القضاء العسكري بالحكومة الشرعية في معارك مأرب
Reuters
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أعلن مكتب الرئاسة اليمنية، فجر يوم الأحد، مقتل رئيس دائرة القضاء العسكري التابع للحكومة الشرعية، اللواء ركن عبد الله الحاضري، خلال المعارك التي تشهدها محافظة مأرب شمال شرقي البلاد.

وقال الصحفي في مكتب الرئاسة اليمنية، ياسر الحسني، في تغريدة على "تويتر": "قاضي الجيش اليمني اللواء الشهيد د. عبد الله الحاضري في الصفوف الأولى دفاعا عن الجمهورية والعروبة في مأرب".

المصدر: RT

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