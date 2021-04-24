حزب "التضامن" السوري: لهذه الأسباب سنقاطع انتخابات الرئاسة

قرر حزب "التضامن" (معارضة داخلية وحزب مرخص) مقاطعة الانتخابات الرئاسية في سوريا ترشحا وتصويتا.

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وأكد أمين عام الحزب محمد أبو قاسم لـRT أن القرار الذي اتخذه المكتب السياسي اليوم يقضي بعدم المشاركة في الانتخابات سواء بتقديم مرشح أو الاقتراع.

واجتمع المكتب السياسي للحزب ليخرج بقرار عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 26 من الشهر القادم.

وعن أسباب المقاطعة قال أبو قاسم إن حزب البعث العربي الإشتراكي الحاكم استحوذ على مجلس الشعب، واستأثر بالأكثرية المطلقة لمقاعد البرلمان، وبالكاد حصل حزبنا مثلا على نائب واحد، ويضيف أبو قاسم أن ذلك الاستحواذ يمارس حاليا بالتصويت على المرشحين للانتخابات، الذين لن يصبحوا مرشحين قبل الحصول على أصوات 35 عضوا، والآن "يختارون من يريدون".

وكان الحزب وهو أحد أعضاء "الجبهة الوطنية الديمقراطية" (جود) التي تضم عددا من الأحزاب المعارضة، أعلن أنه سيجتمع اليوم ليقرر موقفه من الانتخابات، وفيما إذا كان سيتقدم بطلب ترشح للانتخابات.

RT

المصدر: RT

أسامة يونس ـ دمشق