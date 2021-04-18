أول حزب في سوريا يعلق على الانتخابات الرئاسية: قد نقدم مرشحا أو نقاطع

أعلن حزب التضامن في سوريا (معارضة داخلية، وحزب مرخص) أنه قد يرشح أحد أعضائه لمنصب رئيس الجمهورية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "الأمر لم يحسم بعد".

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وقال أمين عام الحزب محمد أبو قاسم لـ RT إن الحزب سيبدأ منذ صباح يوم الإثنين بسحب أوراق الترشيح وتجهيزها، وسيتم عرض الترشيح أو المقاطعة يوم السبت القادم، في اجتماع المكتب السياسي للحزب للتصويت عليهما.

وأضاف: "هناك احتمالان فقط سيطرحان في الاجتماع: إما الترشيح أو المقاطعة، أما التصويت لمرشح الحزب الحاكم فلن يكون. وفي حال كان التصويت للترشيح تكون أوراقنا جاهزة، وفي حال قرر المكتب المقاطعة، سنصدر بيان مقاطعة للانتخابات".

وحول إمكانية حصول الحزب على تأييد 35 عضوا حسب ما ينص عليه الدستور، شرطا للترشح، يقول أبو قاسم: "نحنا لدينا تمثيل في المجلس ولنا أصدقاء فيه، لكن أن نضمن تأييد 35 عضوا فهذه نتركها للتصويت، وعندها سيظهر إن كان الأمر تصويتا أم توجيها".

وكان رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ دعا اليوم الراغبين بالترشح للانتخابات الرئاسية أن يقدموا أوراقهم للمحكمة الدستورية العليا، وأعلن أن الاقتراع سيجري يوم 26 من الشهر القادم.

أسامة يونس

المصدر: RT