نائب عراقي: سكوت الحكومة على الاجتياح التركي دليل تواطؤ معها

اتهم النائب في مجلس النواب العراقي، حسن سالم، السبت، حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بـ"التواطؤ" مع تركيا لـ"سكوتها" عن اجتياح الجيش التركي لمناطق شمالي العراق.

ودان سالم في بيان صحفي: "الاجتياح التركي لشمال العراق في مناطق متينا وقنديل وأفاسين وباسيان والزاب وقارا".

وقال: "سكوت الحكومة العراقية عن هذا الاحتلال دلالة على التواطؤ مع الأتراك والقبول بهذه الاعتداءات، إن لم تكن مرتبة مع حكومة الكاظمي".

وأضاف: "هذا تقصير واضح من الحكومة في واجباتها المنصوص عليها دستوريا، وعلى الكتل السياسية تحمل مسؤولياتها تجاه الحكومة ومحاسبتها على هذا التقصير الذي يعتبر تعديا صارخا على السيادة العراقية".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسلنا بأن الجيش التركي أطلق عملية عسكرية برية ضد "حزب العمال الكردستاني" في منطقة متينا شمال العراق.

وأشارت وكالة "الأناضول" التركية، إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أجرى اتصالا هاتفيا بمركز قيادة "عملية مخلب البرق ومخلب الصاعقة" ضد "حزب العمال الكردستاني" في شمالي العراق.

المصدر: RT