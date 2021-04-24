"لا ينم إلا عن كيدية سياسية".. رئيس اتحاد نقابات المزارعين في ​لبنان يعلق على قرار السعودية الأخير

اعتبر رئيس اتحاد نقابات المزارعين في ​لبنان،​ جهاد بلوق، أن "الإجراء التعسفي والظالم الذي قامت به ​السعودية​ بحق لبنان، لا ينم إلا عن كيدية سياسية".

إقرأ المزيد

وقال جهاد بلوق في بيان: "الاجراء التعسفي والظالم الذي قامت به ​السعودية​ بحق لبنان، وخصوصا وقف تصدير الإنتاج الزراعي إليها او عبرها، لا ينم إلا عن كيدية سياسية، وتكذيب للادعاءات لحرص السعودية على لبنان ومصالحه، بل هي تقوم بمهمتها من ضمن المخطط الخبيث القاضي بمحاصرة لبنان وتركيعه، وهي التي صارت رأس حربة المشروع الصهيو-أمريكي في المنطقة الذي يسعى لإنهاء كل معارضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاص".

وأضاف متسائلا: "هل يبرر لكم اذا حصل خطأ من فرد أو عصابة إجرامية عبر تهريب مخدرات ان تعاقبوا الشعب اللبناني بأكمله؟".

وتابع: "تحت أي عنوان تتسترون: التضامن العربي والإسلامي مع لبنان ام الوقوف إلى جانب الاشقاء اللبنانيين في محنتهم كما تدعون وتروجون؟"

كمت دعا إلى "التعقل بمعالجة هذا الامر وان ترجع السعودية عن قرارها الظالم والجائر، فهذا التصرف غير اخوي ولا غيور لنظام ادعى انه لجانب لبنان وشعبه".

وكانت السعودية قد منعت استيراد الخضراوات والفواكه من لبنان أو المرور عبر أراضيها اعتبارا من غد الأحد، وذلك بعد "تزايد استهداف المملكـة من قبـل مهربي المخدرات التي مصدرها الجمهورية اللبنانية أو التي تمر عبر الأراضي اللبنانية، وعدم اتخاذ إجراءات عملية لوقف تلك الممارسات تجاه المملكة، وبعد إحباط محاولة تهريب 2.466.563 قرص إمفيتامين مخدر، حيث تمت متابعتها وضبطها، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، بميناء الملك عبد العزيز بالدمام، مخفية داخل شحنة فاكهة الرمان قادمة من لبنان.

المصدر: "النشرة" + "سبق"