الإعلان عن "الكتلة الصدرية" لخوض الانتخابات العراقية المقبلة

أعلنت الكتلة الصدرية، اليوم السبت، خوضها الانتخابات التشريعية المقبلة وترشيحها شخصيات "وطنية ومهنية" للوصول إلى مجلس النواب.

وذكرت الكتلة في بيان صحفي: "استنادا لأحكام الفقرة 46 ثانيا من الدستور وتطبيقا لأحكام قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وإجراءاتها، فإن الكتلة الصدرية تعلن جاهزيتها لخوض الانتخابات التشريعية القادمة".

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وأضافت: "قدمنا أسماء مرشحينا إلى مفوضية الانتخابات، وندعو أبناء الشعب إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات لترسيخ مبادئ الديمقراطية التي تحفظ حقوق جميع العراقيين، وتعزز مفهوم التداول السلمي للسلطة، من أجل عراق موحد خال من الفساد والمفسدين".

ووفقا لمسؤول في إعلام التيار الصدري تحدث لـRT، فإن "الكتلة الصدرية هي الكتلة الرسمية للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر لخوض الانتخابات المقبلة".

وكشف مصدر عراقي، يوم الخميس الماضي، عن احتمال تأجيل الانتخابات المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر المقبل 10 أيام عن موعدها المحدد.

المصدر: RT