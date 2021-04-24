الجيش الإسرائيلي يؤكد قصف موقع داخل قطاع غزة ردا على إطلاق صواريخ

أكد الجيش الإسرائيلي قصفه موقعا تابعا لحركة "حماس" في قطاع غزة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه إسرائيل.

وتم تفعيل صفارات الإنذار في البلديات الإسرائيلية على حدود قطاع غزة مرتين ليلة الجمعة، حيث تم إطلاق قذائف صاروخية من القطاع.

قصفت دبابة تابعة لجيش الدفاع قبل قليل موقع عسكري تابع لمنظمة حماس في قطاع غزة وذلك ردًا على اطلاق القذائف الصاروخية من القطاع في وقت سابق مساء أمس.



بعد ذلك تم اطلاق قذيفتيْن صاروخيتيْن من القطاع نحو الاراضي الاسرائيلية حيث تم اعتراض قذيفة واحدة. https://t.co/6bbzE7ZpF4 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 23, 2021

وفي العملية الأولى تم إطلاق 3 قذائف، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض واحدة منها بواسطة منظومة "القبة الحديدية".

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وبعد قصف دبابة إسرائيلية للموقع في غزة، أطلقت قاذفتان أخريان من القطاع، تم اعتراض واحدة منهما، حسب الجيش الإسرائيلي.

ولم ترد أي معلومات عن وقوع خسائر مادية أو بشرية على الجانب الإسرائيلي.

المصدر: RT