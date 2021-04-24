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الجيش الإسرائيلي يؤكد قصف موقع داخل قطاع غزة ردا على إطلاق صواريخ

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يؤكد قصف موقع داخل قطاع غزة ردا على إطلاق صواريخ
Reuters IBRAHEEM ABU MUSTAFA
صورة من الأرشيف
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أكد الجيش الإسرائيلي قصفه موقعا تابعا لحركة "حماس" في قطاع غزة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه إسرائيل.

وتم تفعيل صفارات الإنذار في البلديات الإسرائيلية على حدود قطاع غزة مرتين ليلة الجمعة، حيث تم إطلاق قذائف صاروخية من القطاع.

وفي العملية الأولى تم إطلاق 3 قذائف، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض واحدة منها بواسطة منظومة "القبة الحديدية".

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وبعد قصف دبابة إسرائيلية للموقع في غزة، أطلقت قاذفتان أخريان من القطاع، تم اعتراض واحدة منهما، حسب الجيش الإسرائيلي.

ولم ترد أي معلومات عن وقوع خسائر مادية أو بشرية على الجانب الإسرائيلي.

المصدر: RT

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