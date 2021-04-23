بعد الإمارات.. الكويت تعلق الرحلات المباشرة مع الهند حتى إشعار آخر

أعلن مركز التواصل الحكومي الكويتي تعليق الرحلات التجارية المباشرة مع الهند حتى إشعار آخر، نظرا للأوضاع الصحية المحتدمة في هذا البلد الآسيوي.

وسبق لشركة "الاتحاد للطيران" الإماراتية وأعلنت حظر نقل المسافرين من الهند إلى الإمارات اعتبارا من 25 أبريل ولمدة 10 أيام قابلة للتمديد، تماشيا مع توجيهات الحكومة ضمن إجراءات مكافحة كورونا.

وأعلنت العديد من دول العالم إيقاف رحلاتها مع الهند، بينما تستعد اليابان لإعلان حالة طوارئ قصوى قصيرة الأجل في طوكيو ومناطق أخرى.

وسجلت الهند الجمعة أكبر حصيلة يومية من إصابات كورونا على مستوى العالم لليوم الثاني على التوالي، بينما يكافح النظام الصحي الهندي المنهك لاستيعاب المصابين.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، تسجيل 332 ألفا و730 إصابة يومية جديدة، ليتجاوز إجمالي الإصابات 16 مليون حالة، كما زاد عدد الوفيات ليناهز 2263 حالة خلال يوم واحد، ويبلغ إجمالي الضحايا 186 ألفا و920 حالة.

المصدر: "القبس"