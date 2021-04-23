"الاتحاد للطيران" تحظر نقل المسافرين من الهند إلى الإمارات

أعلنت شركة "الاتحاد للطيران" الإماراتية عن حظر نقل المسافرين من الهند إلى الإمارات اعتبارا من 25 أبريل ولمدة 10 أيام قابلة للتمديد، تماشيا مع توجيهات الحكومة في مكافحة كورونا.

وقال متحدث باسم الشركة في تصريحات صحافية اليوم إن "الاتحاد للطيران" ستواصل تسيير رحلات إلى الهند، ونقل المسافرين من شبكة وجهاتها ومن أبوظبي.

وأوضح أنه "لن يسمح للشركة بنقل الركاب من الهند باستثناء مواطني الإمارات وحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وحاملي جوازات سفر الموظفين الرسميين أو أولئك الذين يحملون إيفادات رسمية حيث يعفون من قيود الدخول إلى الدولة، وسيخضع هؤلاء الركاب لشروط القبول والحجر الصحي".

وتابع المتحدث: "كما ستواصل رحلات الشحن عملها حسب المعتاد ومن دون تأثير بين الوجهتين".

ويثير الوضع في الهند قلق بلدان عدة، إذ إنها تواجه ارتفاعا قياسيا في مستوى الإصابات والوفيات بسبب الطفرة المتحورة الجديدة لفيروس كورونا، بعدما كانت قد نجحت حتى وقت قريب في الحد من تأثير الوباء.

المصدر: "البيان" + وكالات