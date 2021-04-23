40 وفاة جديدة بكورونا في الأردن

سجل الأردن اليوم الجمعة 40 وفاة و1677 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسب وزارة الصحة.

وبهذه الحصيلة يرتفع إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة في الأردن إلى 8514 حالة، فيما بلغت الإصابات 699,164 حالة.

وسجلت الوزارة أيضا 3145 حالة شفاء هذا اليوم في المستشفيات الأردنية المعتمدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 661,432 حالة.

وبلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 195 حالة، فيما غادرت 277 حالة، كما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا 29,218 حالة.

المصدر: "عمون"