مقتل طفل جراء حريق في مخيم للاجئين السوريين شمال لبنان (صور)

أفادت وكالة أنباء "الأناضول" بوفاة رضيع وسقوط عدد من المصابين جراء حريق اندلع في مخيم للاجئين السوريين في بلدة بحنين - المنية شمال لبنان.

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وقضى الحريق على مساحة واسعة من الخيم، في حين سارعت فرق الدفاع المدني لإخماد الحريق وإجلاء القاطنين.

الدفاع المدني اخمد حريق اندلع داخل مخيم للنازحين السوريين في بحنين المنية وسحب جثة طفل من داخله pic.twitter.com/1ooa3IOW5i — موقع بنت جبيل (@bintjbeilnews) April 23, 2021

وبينما لم يتم تحديد أسباب الحريق بعد، حضرت القوى الأمنية إلى المكان للتحقيق في الأمر.

ويستضيف لبنان أكبر عدد من اللاجئين السوريين للفرد الواحد، حيث تقدر الحكومة وجود 1.5 مليون لاجئ سوري.

المصدر: الأناضول+ LBCI+ بنت جبيل