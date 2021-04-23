بروفيسور جزائري: السلالة النيجيرية لكورونا تهدد البلاد

حذر البروفيسور الجزائري، كمال جنوحات، رئيس المخابر المركزية والجمعية الوطنية لعلم المناعة، من خطورة السلالة النيجيرية لكورونا في البلاد.

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وقال جنوحات في حوار مع إذاعة "سطيف" الجزائرية إن "السلالة النيجيرية هي أخطر ما يهددنا حاليا تنتشر بكثرة ولا تستجيب بقوة مع اللقاحات".

وأشار إلى أن دراسة بريطانية هذا الأسبوع، أكدت أن نسبة وفيات السلالة النيجيرية تصل إلى 4.5 وهي أكبر نسبة للوفيات.

وأفاد جنوحات بأن أكثر الولايات تأثرا بهذه السلالات الجديدة هي تبسة، الواد و ورقلة وتصيب جميع الفئات الكبار والشباب.

وأوضح أن معهد باستور فقط من يستطيع الكشف عن هذه السلالات، ومن غير الممكن الكشف عن جميع الحالات بالوطن.

وتابع البروفيسور "نحن في بداية تصاعد الأرقام، الوقت ليس في صالحنا بإمكاننا التحكم في الوضعية وتفادي الموجة الثالثة بتدابير الوقاية".

المصدر: "النهار"