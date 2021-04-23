 
مباشر
عاجل
السعودية تحظر دخول الفواكه والخضر من لبنان أو نقلها عبر أراضيها

بروفيسور جزائري: السلالة النيجيرية لكورونا تهدد البلاد

أخبار العالم العربي

بروفيسور جزائري: السلالة النيجيرية لكورونا تهدد البلاد
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q91n

حذر البروفيسور الجزائري، كمال جنوحات، رئيس المخابر المركزية والجمعية الوطنية لعلم المناعة، من خطورة السلالة النيجيرية لكورونا في البلاد.

إقرأ المزيد
الجزائر تستلم أكثر من 364 ألف جرعة من لقاح
الجزائر تستلم أكثر من 364 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا"

وقال جنوحات في حوار مع إذاعة "سطيف" الجزائرية إن "السلالة النيجيرية هي أخطر ما يهددنا حاليا تنتشر بكثرة ولا تستجيب بقوة مع اللقاحات".

وأشار إلى أن دراسة بريطانية هذا الأسبوع، أكدت أن نسبة وفيات السلالة النيجيرية تصل إلى 4.5 وهي أكبر نسبة للوفيات.

وأفاد جنوحات بأن أكثر الولايات تأثرا بهذه السلالات الجديدة هي تبسة، الواد و ورقلة وتصيب جميع الفئات الكبار والشباب.

وأوضح أن معهد باستور فقط من يستطيع الكشف عن هذه السلالات، ومن غير الممكن الكشف عن جميع الحالات بالوطن.

وتابع البروفيسور "نحن في بداية تصاعد الأرقام، الوقت ليس في صالحنا بإمكاننا التحكم في الوضعية وتفادي الموجة الثالثة بتدابير الوقاية".

المصدر: "النهار"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا