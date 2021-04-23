الكويت.. جدل واسع حول تسريبات صوتية "خطيرة"!

أثار مضمون تسجيلات صوتية منسوبة للشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح، نشرها ناشط سياسي كويتي مقيم في بريطانيا، جدلا واسعا في وسائل التواصل الاجتماعي.

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وكان عبد الله الصباح ويعرف بنفسه على حسابه في فيسبوك بأنه لاجئ سياسي في بريطانيا، الذي حكم عليه بالسجن 54 عاما، علاوة على كونه صحفيا ومتحصلا على شهادة الدكتوراه في التنمية الاقتصادية، قد نشر تسجيلا صوتيا لحوار أجراه مع عضو من الأسرة الحاكمة في الكويت وهو الشيخ محمدعبد الله المبارك الصباح الذي يتولى حاليا منصب نائب وزير شؤون الديوان الأميري.

محمد العبدالله المبارك الصباح

الكويت ستنتهي بعد 10 سنوات

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جزء من حلقة..تسريب مكالمة سرية بين عبدالله الصالح مع محمد عبدالله المبارك الصباح@wwmo210#تسريبات_عبدالله_الصالح#عبدالله_الصالح#تحياتي_وأشواقي

الحلقة 🇰🇼👇https://t.co/2GO6IiYV61pic.twitter.com/u3RDG8c8rX — Abdullah Al-Saleh | عبدالله الصالح (@abdullahalsaleh) April 23, 2021

وزعم الناشط الكويتي المقيم في بريطانيا أن المكالمة الهاتفية سُجلت بموافقة الرجل، وأن محمد عبد الله المبارك الصباح اشترط تسجيلها، وعلى الرغم من ذلك يصف الناشط السياسي الكويتي التسجيلات بالتسريبات.

هل الكويت ستستمر؟

اجابة حفيد مبارك الكبير محمد العبدالله المبارك الصباح

بالتأكيد لا

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جزء من حلقة..تسريب مكالمة سرية بين عبدالله الصالح مع محمد عبدالله المبارك الصباح@wwmo210#تسريبات_عبدالله_الصالح#عبدالله_الصالح#تحياتي_وأشواقي

الحلقة 🇰🇼👇https://t.co/2GO6IiYV61pic.twitter.com/wwctKO34cw — Abdullah Al-Saleh | عبدالله الصالح (@abdullahalsaleh) April 23, 2021

والمثير في الأمر أن التسجيل الصوتي اتسم بتصريحات مثيرة للاهتمام بما حمل من انتقادات شديدة للأوضاع في الكويت، وصلت حذ التعبير عن عدم الرغبة في العيش بالبلد جراء اليأس من إمكانية التغيير.

يقولها صراحة..مابي أعيش بالكويت..الوضع لن يتغير

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جزء من حلقة..تسريب مكالمة سرية بين عبدالله الصالح مع محمد عبدالله المبارك الصباح@wwmo210#تسريبات_عبدالله_الصالح#عبدالله_الصالح#تحياتي_وأشواقي

الحلقة 🇰🇼👇https://t.co/2GO6IiYV61pic.twitter.com/ZYEM34NvX0 — Abdullah Al-Saleh | عبدالله الصالح (@abdullahalsaleh) April 23, 2021

وفي تعليق لافت، شدد هذا الناشط واللاجئ السياسي حسب توصيفه على صحة التسجيل الصوتي المنشور في أجزاء صغيرة، مشيرا إلى أنه "في حال نفي أو تشكيك الديوان الأميري للتسريبات التي نشرتها .. سأضطر الى الافصاح عن دلائل أخرى تؤكد صحة التسريبات..ومن طرق الباب لقي الجواب".

محمد اشترط تسجيل المكالمة قبل الاتصال

وأنا بالمقابل سجلتها بموافقته

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جزء من حلقة..تسريب مكالمة سرية بين عبدالله الصالح مع محمد عبدالله المبارك الصباح@wwmo210#تسريبات_عبدالله_الصالح#عبدالله_الصالح#تحياتي_وأشواقي

الحلقة 🇰🇼👇https://t.co/2GO6IiYV61pic.twitter.com/91OJucObWm — Abdullah Al-Saleh | عبدالله الصالح (@abdullahalsaleh) April 23, 2021

وحظيت هذه التسجيلات الصوتية بتفاعل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي، وترك الكثير من الرواد تعليقات متنوعة بشأنها، ورأى البعض أن ما نشر مجرد سيناريو معد سلفا لمآرب خاصة.

في حال نفي أو تشكيك الديوان الأميري للتسريبات التي نشرتها

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سأضطر الى الافصاح عن دلائل أخرى تؤكد صحة التسريبات..ومن طق الباب لقى الجواب

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واتحداه ينفيها@wwmo210#تسريبات_عبدالله_الصالح — Abdullah Al-Saleh | عبدالله الصالح (@abdullahalsaleh) April 22, 2021

المصدر: تويتر