وفاة وكيل وزارة الصحة العراقية السابق حازم الجميلي

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية الخميس وفاة وكيلها الفني السابق حازم الجميلي، دون أن توضح سبب الوفاة.

وذكرت في بيان صحفي: "ننعى فقيدنا الدكتور حازم عبدالرزاق الجميلي الوكيل الفني السابق للوزارة الذي قدم خدمات جليلة للقطاع الصحي طيلة سنوات خدمته الطويلة والجليلة في ظل الظروف القاسية التي مرت على البلد".

وأضافت: "نتقدم لأسرة الفقيد ومحبيه وزملائه بأحر التعازي ونسأل المولى العلي القدير أن يتغمده بالرحمة والرضوان وان يلهم ذويه الصبر والسلوان".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسلنا في العراق، بأن النائب في البرلمان العراقي عدنان الأسدي توفي بسبب مضاعفات فيروس كورونا بعد أيام على إصابته به.

المصدر: RT