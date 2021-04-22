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شكري يسلم سعيّد رسالة من السيسي

أخبار العالم العربي

شكري يسلم سعيّد رسالة من السيسي
Reuters
وزير الخارجية المصري يسلم الرئيس التونسي رسالة من الرئيس السيسي
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استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الخميس وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي وصل إلى تونس حاملا رسالة خطية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ووصل شكري في وقت سابق اليوم إلى تونس في ختام جولته الإفريقية، حيث كان في استقباله وزير خارجية تونس عثمان الجرندي.

المصدر: RT

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