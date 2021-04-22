شكري يسلم سعيّد رسالة من السيسي

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الخميس وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي وصل إلى تونس حاملا رسالة خطية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ووصل شكري في وقت سابق اليوم إلى تونس في ختام جولته الإفريقية، حيث كان في استقباله وزير خارجية تونس عثمان الجرندي.

رئيس الجمهورية #قيس_سعيد يستقبل وزير الخارجية المصري السيّد سامح شكري الّذي جاء محمّلا برسالة خطية من فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلّق بملفّ سدّ النهضة. #TnPRpic.twitter.com/RC6lM33Ghy — Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) April 22, 2021

المصدر: RT