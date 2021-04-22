بوريسوف لصالح: روسيا تدعم استقرار وسيادة العراق

أكد نائب رئيس الحكومة الروسية، يوري بوريسوف، دعم بلاده لاستقرار وسيادة العراق، وجهوده في مكافحة الإرهاب وإرساء الأمن، كما أكد تطلعها لتعزيز العلاقات الثنائية على الصعد كافة.

ونقل بوريسوف خلال اللقاء الذي جمعه بالرئيس العراقي برهم صالح في بغداد اليوم الخميس، تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نظيره العراقي، فيما حمل تحيات صالح لنظيره الروسي.

وبحث اللقاء بحسب بيان للرئاسة العراقية، العلاقات بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها في المجالات كافة، وأهمية تعزيز التعاون في مجال الأمن والدفاع، فضلا عن استعراض التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

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وناقش أيضا وفقا للبيان، أعمال اللجنة العراقية الروسية المشتركة وضرورة السعي المشترك لإنجاح مقرراتها من خلال متابعة توقيع الاتفاقيات التي تتوصل إليها.

ونقل البيان عن الرئيس العراقي قوله، إن "المنطقة تواجه تحديات عدة وينبغي العمل والتنسيق لتجاوز الخلافات وتخفيف الاختلالات والتوترات عبر الحوار".

وأشار صالح إلى أن "الانفتاح العراقي على محيطه الإقليمي يهدف لتكريس الأمن والاستقرار، وأن استقرار العراق وأمنه وسيادته جزء لا يتجزأ من أمن وسلام المنطقة، وعامل مهم نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ودعم فرص التنمية".

المصدر: RT