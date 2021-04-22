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"العفو الدولية" تؤكد استئناف دولتين عربيتين تنفيذ عقوبة الإعدام بعد توقف دام سنوات

أخبار العالم العربي

Globallookpress Swen Pförtner/dpa
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أعلنت منظمة العفو الدولية أن دولة قطر نفذت في العام الماضي أول عقوبة إعدام بعد توقف دام عقدين.

وأكدت المنظمة في تقريرها السنوي بشأن عقوبة الإعدام في العالم، أن السلطات القطرية أعدمت في مايو العام الماضي المواطن النيبالي أنيل تشوداري رميا بالرصاص، بعد أن أكدت محكمة التمييز حكم إعدامه.

ويعد ذلك أول حكم إعدام نفذ في قطر منذ عام 2000.

ولفت التقرير إلى أن القضاء القطري أصدر أربعة أحكام إعدام في العام الماضي.

كما أشار التقرير إلى أن سلطنة عمان أعدمت في العام الماضي أربعة أشخاص لأول مرة منذ عام 2015.

وإجمالا، نفذت ثمانية من أصل الأعضاء الـ22 في جامعة الدول العربية أحكام إعدام في عام 2020، وهم، بالإضافة إلى قطر وعمان، كل من مصر والعراق واليمن والسعودية وسوريا والصومال.

المصدر: RT

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