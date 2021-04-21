العفو الدولية: نحو 90% من الإعدامات المسجلة عالميا في 2020 تتوزع بين 4 دول في الشرق الأوسط

تتصدر الصين ودول في الشرق الأوسط قائمة الدول الأكثر تنفيذا لحكم الإعدام على مستوى العالم عام 2020، حسب تقرير جديد نشرته منظمة العفو الدولية.

وأشار التقرير الذي صدر اليوم الأربعاء إلى أن فرض الصين السرية على عدد أحكام الإعدام التي تنفذ فيها يحول دون إجراء فحص مستقل بهذا الشأن، لكن يعتقد أن آلاف الأشخاص يعدمون سنويا في هذا البلد، ما يطرحه في صدارة القائمة.

وتعود المراتب بين الثانية والخامسة في قائمة البدان الأكثر استخداما للإعدام إلى دول في الشرق الأوسط، وهي إيران (246 حكم إعدام) ومصر (107 أحكام إعدام) والعراق (45 حكم إعدام) والسعودية (27 حكم إعدام).

ولفتت المنظمة الحقوقية إلى أن هذه الدول الإقليمية الأربع نفذت 88% من إجمالي عدد أحكام الإعدام في العالم العام الماضي.

وتطرق التقرير خاصة إلى الوضع في مصر، مشيرا إلى أن 23 شخصا فيها على الأقل أعدموا بناء على "أحكام صادرة في قضايا مرتبطة بالعنف السياسي، بعد محاكمات غير عادلة بشكل صارخ".

كما ذكر التقرير أن إيران تلجأ أكثر فأكثر إلى الإعدام كـ"أداة للقمع السياسي بحق المعارضين والمحتجين والممثلين عن الأقليات العرقية"، على الرغم من أن عدد الإعدامات في هذا البلد في عام 2020 أقل مما كان عليه في السنوات السابقة.

وأكد التقرير تراجع عدد الإعدامات في كل من السعودية والعراق العام الماضي بـ85% و55% على التوالي، مقارنة مع العام السابق، لافتا إلى أن عددا من الدول التي نفذت عقوبة الإعدام في عام 2019، ومنها البحرين والسودان، لم تنفذ أحكام إعدام في العام الماضي إطلاقا.

ونفذت في العالم إجمالا عام 2020، حسب المعلومات المتوفرة للمنظمة، 483 حكم إعدام على الأقل (وذلك لا يشمل الإعدامات في الدول التي تفرض السرية كاملا أو جزئيا على هذه المعلومات، وهي الصين وسوريا وكوريا الشمالية وفيتنام)، ما يمثل أدنى حصيلة منذ السنوات العشر الماضية على الأقل.

المصدر: RT