يروجون المخدرات عبر "سناب شات"..الأمن السعودي يلقي القبض على 3 مواطنين بمدينة حائل

أفادت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية بأنه تم القبض على 3 مواطنين بمدينة حائل، بعد قيامهم بترويج مواد مخدرة من خلال حسابهم في تطبيق "سناب شات".

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وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، النقيب محمد النجيدي، إن "المتابعة الأمنية لما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي، أسفرت عن القبض على 3 مواطنين بمدينة حائل، بعد قيامهم بترويج مواد مخدرة من خلال حسابهم في سناب شات، وضبط بحوزتهم 9 كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر، ومسكر".

كما أشار محمد النجيدي إلى أنه "تم إيقاف المقبوض عليهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وتمت إحالتهم لفرع النيابة العامة".

المصدر: "واس"