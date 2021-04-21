الأردن يسلم فلسطين عقود "الشيخ جراح"

ثمنت فلسطين موقف الأردن في مواجهة عمليات التهجير القسري لأهالي الشيخ جراح بالقدس، مؤكدة على تسلمها نسخا مصدقة من وثائق إبرام عقود تأجير وحدات سكنية لعدد من أهالي المنطقة.

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ودانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء في بيان لها، بأشد العبارات، عمليات التهجير القسري والطرد التي تمارسها السلطات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، بهدف ترحيلهم عن منازلهم بالقوة بحجج وذراع واهية وغير قانونية.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات مايحصل، مؤكدة على استمرار التعاون والتنسيق المشترك مع الأردن في متابعة هذا الملف الساخن.

وقال البيان إن الأردن بوزاراته ودوائره المختصة، يبذل جهودا جبارة مقدرة ومشكورة للعثور على الوثائق اللازمة لهذه القضية، مؤكدا على أنه تم تسليم نسخ مصدقة من الوثائق التي تم العثور عليها الخاصة بإبرام عقود تأجير وحدات سكنية لعدد من أهالي الشيخ جراح، بما فيها الاتفاقية مع الأونروا وعقود إجار، علما بأن العثور على تلك الوثائق هي عملية دقيقة ومعقدة طويلة وشاقة تعود لأكثر من 60 عاما.

وقدمت وزارة الخارجية الفلسطينية جزيل شكرها وتقديرها للملكة الأردنية، ملكا وحكومة وشعبا، على هذا الموقف الأخوي الصادق والمخلص، معربة عن شكرها للجنود المجهولين الذين يتابعون هذه القضية في الدوائر الرسمية الأردنية والفلسطينية.

المصدر: RT