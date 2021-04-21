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ممثل عباس: تأجيل الانتخابات خيار وارد

أخبار العالم العربي

ممثل عباس: تأجيل الانتخابات خيار وارد
Reuters Mohammed Salem
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رجح نبيل شعث، الممثل الخاص للرئيس الفلسطيني محمود عباس، إمكانية تأجيل الانتخابات القادمة، على خلفية عدم تجاوب إسرائيل مع طلب السلطة الفلسطينية لإجراء التصويت في القدس.

ونقلت صحيفة "النهار" اللبنانية أمس الثلاثاء عن شعث قوله إن تأجيل الانتخابات "وارد جدا"، موضحا: "في حال استمرار عدم رد الاحتلال فسيتم تأجيل العملية الانتخابية".

وشدد ممثل الرئيس الفلسطيني على أن "الانتخابات لن تتم من دون القدس لأن هذا يكرس ما تريده إسرائيل بفصل القدس عنا".

وأكد شعث أن الرئيس محمود عباس أوفد وزير الخارجية الفسلطيني رياض المالكي في جولة أوروبية من أجل التحرك وحشد التأييد الدولي للضغط على إسرائيل، كي تسمح للسلطة الفلسطينية بإجراء الانتخابات في القدس.

وجاء هذا التصريح بعد يوم من تعبير الرئيس عباس عن التزام السلطة الفلسطينية الكامل بالمضي قدما في إجراء الانتخابات حسب المواعيد المطروحة في عموم الأراضي الفلسطينية، ومنها القدس الشرقية.

المصدر: النهار

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