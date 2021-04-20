مصدر أردني ينفي صحة مزاعم تلقي المملكة مساعدات طبية من إسرائيل

نفى مصدر أردني مسؤول، صحة التقارير الصحفية التي زعمت أن المملكة طلبت وتلقت مساعدات طبية من إسرائيل.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، إن المملكة "لديها ما يكفيها من فحوصات كشف الكورونا، وأمنت ما تحتاجه من أجهزة تنفس صناعية وتصدر الكمامات الطبية التي تنتجها مصانعها، وهي المساعدات التي ادعت التقارير الصحفية أن الأردن استلمها من إسرائيل".



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وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية، أفادت بأن "إسرائيل قررت نقل كمية كبيرة من المساعدات الطبية إلى المملكة الأردنية لدعمها في مواجهة أزمة فيروس كورونا المتصاعدة في البلاد".

وأِشارت إلى أن "هذا القرار يأتي تلبية لطلب قدمته المملكة إلى إسرائيل".

المصدر: "بترا" + RT